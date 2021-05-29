«Зенит» сделал Мхитаряну предложение, но оно не убедило игрока «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян близок к продолжению карьеры в римском клубе, сообщает Il Romanista.
В «Роме» ждут положительного ответа Мхитаряна на предложение о продлении контракта. «Монако» и «Зенит» также сделали армянскому игроку предложения, однако они не убедили Генриха.
Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется Мхитаряном.
В сезоне-2020/2021 футболист принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. С 2007 года вызывается в национальную команду Армении.
Напомним, Генрих Мхитарян попал в сборную сезона итальянской Серии А по версии WhoScored, получив оценку 7,3. Звание лучшего футболиста сезона в чемпионате Италии поделили между собой нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье, у обоих игроков оценка 7,6.
- 29 мая 2021
-
20:45
-
20:26
-
20:20
-
20:01
-
19:45
-
19:41
-
19:33
-
19:16
-
19:10
-
18:55
-
18:33
-
18:01
-
18:01
-
17:44
-
17:41
-
17:23
-
17:20
-
16:55
-
16:52
-
16:34
-
16:27
-
15:58
-
15:51
-
15:37
-
15:31
-
15:14
-
14:49
-
14:44
-
14:43
-
14:41
-
14:37
-
14:36
-
14:32
-
14:30
-
14:03