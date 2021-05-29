«Зенит» сделал Мхитаряну предложение, но оно не убедило игрока «Ромы»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян близок к продолжению карьеры в римском клубе, сообщает Il Romanista.

В «Роме» ждут положительного ответа Мхитаряна на предложение о продлении контракта. «Монако» и «Зенит» также сделали армянскому игроку предложения, однако они не убедили Генриха.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется Мхитаряном.

В сезоне-2020/2021 футболист принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. С 2007 года вызывается в национальную команду Армении.



Напомним, Генрих Мхитарян попал в сборную сезона итальянской Серии А по версии WhoScored, получив оценку 7,3. Звание лучшего футболиста сезона в чемпионате Италии поделили между собой нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и вингер «Наполи» Лоренцо Инсинье, у обоих игроков оценка 7,6.