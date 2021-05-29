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«Сейчас хочу напиться, об АПЛ подумаю завтра». Тренер «Брентфорда» — о триумфе клуба

«Сейчас хочу напиться, об АПЛ подумаю завтра». Тренер «Брентфорда» — о триумфе клуба
Артур Иванов
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В финальном матче плей-офф Чемпионшипа «Брентфорд» переиграл «Суонси Сити» со счётом 2:0. «Пчёлы» вышли в английскую Премьер-лигу впервые за 86 лет. Главный тренер Томас Франк поделился эмоциями от исторического успеха клуба.

«Сейчас я совершенно опустошен. Не знаю, как это описать. Это был долгий путь, состоящий из взлётов и падений. Этот состав невероятен. Каждый футболист сыграл свою большую роль.

Кто-то сказал мне, что нам нужны две руки и десять пальцев, чтобы поднять трофей, и мы сделали это с нашей 10-й попытки. Мы чувствовали себя спокойно, расслабленно, но были готовы стать безжалостными. Мы не говорили между собой о прошлом годе, а сосредоточились на этом.

Прямо сейчас я хочу напиться, а думать о Премьер-лиге буду лишь завтра!» — приводит слова Франка Sky Sports.

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