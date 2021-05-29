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Сборная Финляндии проиграла Швеции с Ларссоном и Классоном

Сборная Финляндии проиграла Швеции с Ларссоном и Классоном
Алексей Ласнов
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В товарищеском матче сборная Финляндии уступила сборной Швеции. Встреча проходила в Стокгольме и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 22-й минуте счёт открыл нападающий шведов Робин Куайсон, ему ассистировал Маттиас Сванберг. Во втором тайме преимущество сборной Швеции увеличил Себастьян Ларссон, реализовал пенальти.

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон провёл на поле 67 минут, полузащитник «Краснодара» Виктор Классон — 78 минут. Полузащитник «быков» Кристоффер Ольссон остался в запасе сборной Швеции.

Футбольная ассоциация Финляндии на официальном сайте ранее объявила заявку национальной команды на Евро-2020. Напомним, финская сборная сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и России.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
29 мая 2021, суббота. 19:00 МСК
Швеция
Окончен
2 : 0
Финляндия
1:0 Куайсон – 22'   2:0 Ларссон – 58' (пен)
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