Экс-игрок сборной Украины извинился за вождение в нетрезвом состоянии

Бывший игрок сборной Украины и донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Вячеслав Шевчук принёс извинения за вчерашнее вождение в пьяном виде и последующее задержание.
«Садиться за руль выпивши — категорически нельзя. Мой вчерашний поступок не имеет оправданий, за него я готов нести справедливое наказание. Но никто не накажет меня так, как я себя сам. Хочу искренне извиниться перед всеми болельщиками и футбольным клубом „Шахтер“, которым смазал праздник. Хочу извиниться перед всеми жителями Киева, которые могли пострадать по моей вине. Искренне извиняюсь перед полицейскими.
Алкоголь несовместим с вождением. Не повторяйте моих ошибок», — написал Шевчук в «Инстаграме».
Кроме того, бывший футболист на видео сообщил, что вынужден покинуть телеканал «Футбол», так как не имеет морального права продолжать работу.
- 29 мая 2021
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