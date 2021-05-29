Тьяго Силву заменили из-за травмы в первом тайме финала Лиги чемпионов
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Защитник «Челси» Тьяго Силва получил повреждение в матче финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Счёт — 0:0, идёт первый тайм.
На 37-й минуте Силва столкнулся с полузащитником «Сити» Филипом Фоденом. Защитник синих долго лежал на поле, но продолжил игру. Однако спустя пару минут Силву заменил защитник лондонской команды Андреас Кристенсен.
Финальная встреча проходит на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Матч обслуживает испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный арбитр — Карлос Дель Серро Гранде.
«Манчестер Сити» вышел в финал, обыграв в двух матчах «Пари Сан-Жермен» (2:1, 2:0). «Челси» в полуфинале прошёл мадридский «Реал» (1:1, 2:0).
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