Тьяго Силву заменили из-за травмы в первом тайме финала Лиги чемпионов

Защитник «Челси» Тьяго Силва получил повреждение в матче финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Счёт — 0:0, идёт первый тайм.

На 37-й минуте Силва столкнулся с полузащитником «Сити» Филипом Фоденом. Защитник синих долго лежал на поле, но продолжил игру. Однако спустя пару минут Силву заменил защитник лондонской команды Андреас Кристенсен.

Финальная встреча проходит на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Матч обслуживает испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный арбитр — Карлос Дель Серро Гранде.



«Манчестер Сити» вышел в финал, обыграв в двух матчах «Пари Сан-Жермен» (2:1, 2:0). «Челси» в полуфинале прошёл мадридский «Реал» (1:1, 2:0).