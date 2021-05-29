«Манчестер Сити» — «Челси»: Хаверц открыл счёт

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц открыл счёт в матче финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

На 43-й минуте Мэйсон Маунт сделал невероятный пас со своей половины поля на ход Хаверцу, который переиграл голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона и отправил мяч в пустые ворота.

Встреча проходит на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч обслуживает испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный арбитр — Карлос Дель Серро Гранде.



«Манчестер Сити» вышел в финал, обыграв в двух матчах «Пари Сан-Жермен» (2:1, 2:0). «Челси» в полуфинале прошёл мадридский «Реал» (1:1, 2:0).