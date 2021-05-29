Нойер рассказал, что не планирует завершать международную карьеру в ближайшем будущем

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер прокомментировал назначение Ханс-Дитера Флика главным тренером национальной команды, а также поразмыслил о своём будущем завершении карьеры.
«Все знают, что у меня с ним хорошие отношения. Мы вместе добились многого в мюнхенском клубе. Назначить его в сборную — хорошее решение. Тем не менее прямо сейчас у нас впереди важный турнир, и мы хотим сосредоточиться на нем. Нам есть за что поблагодарить Иоахима Лёва, и мы все хотим хорошо провести предстоящий европейский турнир ради него.
Мне всегда доставляет удовольствие играть за сборную. Пока моё тело будет позволять, я буду играть за Германию. Я в хорошей форме и могу выступать на высоком уровне, и у меня пока нет планов завершать международную карьеру. Я также не стал бы говорить, что это будет зависеть от того, кто возглавляет сборную», — приводит слова Нойера официальный сайт федерации футбола Германии.
Ранее стало известно, что специалист возглавит сборную Германии после окончания предстоящего чемпионата Европы — 2020, который станет последним турниром для нынешнего наставника национальной команды Йоахима Лёва. Контракт Флика будет рассчитан до 2024 года.
- 29 мая 2021
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