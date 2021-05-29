«Челси» сыграет с «Вильярреалом» в матче за Суперкубок УЕФА

Лондонский «Челси», победитель Лиги чемпионов сезона-2020/2021, поборется с «Вильярреалом», который стал триумфатором Лиги Европы, за Суперкубок УЕФА.
Матч за Суперкубок УЕФА – 2021 может пройти в Стамбуле 11 августа. Проведение матча входит в число компенсационных мер, которые предлагаются турецким футбольным властям, в число которых также будет включён финал Лиги чемпионов 2023 года. Окончательное решение о смене места проведения Суперкубка ещё не принято, но такой шаг весьма вероятен. Изначально матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы должен был пройти в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Уиндзор Парк».
В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. В матче финала Лиги Европы «Вильярреал» переиграл «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Энерга Гданьск» в Гданьске и завершилась со счётом 1:1 (11:10 в серии пенальти).
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