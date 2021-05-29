«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и стал победителем Лиги чемпионов сезона-2020/2021

В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0.

На 37-й минуте защитник «Челси» Тьяго Силва получил повреждение. Силва столкнулся с полузащитником «Сити» Филипом Фоденом. Защитник синих долго лежал на поле, но продолжил игру. Однако спустя пару минут Силву заменил защитник лондонской команды Андреас Кристенсен.

На 43-й минуте полузащитник «Челси» Кай Хаверц открыл счёт в матче. Мэйсон Маунт сделал невероятный пас со своей половины поля на ход Хаверцу, который переиграл голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона и отправил мяч в пустые ворота. На 60-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне получил травму в столкновении с защитником «Челси» Антонио Рюдигером и был заменён. Бельгиец покинул поле в слезах.

«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.