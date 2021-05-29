«Челси» обыграл «Манчестер Сити» и стал победителем Лиги чемпионов сезона-2020/2021

В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0.
На 37-й минуте защитник «Челси» Тьяго Силва получил повреждение. Силва столкнулся с полузащитником «Сити» Филипом Фоденом. Защитник синих долго лежал на поле, но продолжил игру. Однако спустя пару минут Силву заменил защитник лондонской команды Андреас Кристенсен.
На 43-й минуте полузащитник «Челси» Кай Хаверц открыл счёт в матче. Мэйсон Маунт сделал невероятный пас со своей половины поля на ход Хаверцу, который переиграл голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона и отправил мяч в пустые ворота. На 60-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне получил травму в столкновении с защитником «Челси» Антонио Рюдигером и был заменён. Бельгиец покинул поле в слезах.
«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.
- 30 мая 2021
-
01:19
-
01:00
-
00:52
-
00:46
-
00:30
-
00:29
-
00:23
-
00:20
-
00:14
-
00:12
- 29 мая 2021
-
23:58
-
23:57
-
23:20
-
23:20
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:28
-
22:21
-
21:53
-
21:43
-
21:26
-
21:16
-
21:09
-
21:00
-
20:59
-
20:45
-
20:26
-
20:20
-
20:01
-
19:45
-
19:41
-
19:33
-
19:16
-
19:10