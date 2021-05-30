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Третий сезон подряд Лигу чемпионов выигрывает команда с немецким тренером во главе

Третий сезон подряд Лигу чемпионов выигрывает команда с немецким тренером во главе
Артур Иванов
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В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» под руководством Томаса Тухеля переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Третий сезон подряд главный европейский трофей выигрывает команда, которую возглавляет тренер родом из Германии.

В сезоне-2018/2019 Юрген Клопп привёл к триумфу «Ливерпуль». В следующем году Ханс-Дитер Флик принёс титул мюнхенской «Баварии».

«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира. Единственный гол в сегодняшнем матче забил полузащитник Кай Хаверц на 43-й минуте. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира. Лондонский клуб поборется с «Вильярреалом» за Суперкубок УЕФА.

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