Коул: Канте был мотором «Челси». В мире нет более важного игрока для своей команды

Бывший игрок «Челси» Джо Коул отметил полузащитника Н'Голо Канте, как самого ценного игрока для лондонского клуба после финального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».



«Я не думаю, что есть более важный игрок для своей команды в мировом футболе, чем Н'Голо Канте. Он был мотором „Челси“ сегодня. Но каждый человек в клубе, начиная с вратаря Менди и до последнего игрока — герой. Это было невероятное зрелище. Все эти парни теперь для меня герои», — приводит слова Коула BBC.



В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Лондонский клуб во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов.

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