ЦСКА поздравил «Челси» с победой в Лиге чемпионов

Пресс-служба московского ЦСКА прокомментировала победу «Челси» в финале Лиги чемпионов.

«Поздравляем „Челси“ с этим значительным достижением», — говорится в сообщении московского клуба в «Твиттере».

В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0.



На 37-й минуте защитник «Челси» Тьяго Силва получил повреждение. Силва столкнулся с полузащитником «Сити» Филипом Фоденом. Защитник синих долго лежал на поле, но продолжил игру. Однако спустя пару минут Силву заменил защитник лондонской команды Андреас Кристенсен.

На 43-й минуте полузащитник «Челси» Кай Хаверц открыл счёт в матче. Мэйсон Маунт сделал невероятный пас со своей половины поля на ход Хаверцу, который переиграл голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона и отправил мяч в пустые ворота. На 60-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне получил травму в столкновении с защитником «Челси» Антонио Рюдигером и был заменён. Бельгиец покинул поле в слезах.