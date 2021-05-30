«Челси» — короли Европы. Игрокам вручили кубок победителей Лиги чемпионов
Поделиться
Игрокам лондонского «Челси» вручили кубок победителей Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. «Синие» во второй раз в истории стали победителями Лиги чемпионов.
Официальный твиттер-аккаунт Лиги чемпионов УЕФА опубликовал фотографию того, как капитан клуба Сесар Аспиликуэта поднимает европейский трофей над головой. Остальные игроки ликуют, обнимаясь и стоя рядом с лидером команды.
«Челси» — короли Европы», — подписана публикация.
Теперь клубу предстоит сыграть с обладателем Лиги Европы, испанским «Вильярреалом», в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча может пройти в Стамбуле 11 августа.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 30 мая 2021
-
01:19
-
01:00
-
00:52
-
00:46
-
00:30
-
00:29
-
00:23
-
00:20
-
00:14
-
00:12
- 29 мая 2021
-
23:58
-
23:57
-
23:20
-
23:20
-
22:45
-
22:42
-
22:41
-
22:28
-
22:21
-
21:53
-
21:43
-
21:26
-
21:16
-
21:09
-
21:00
-
20:59
-
20:45
-
20:26
-
20:20
-
20:01
-
19:45
-
19:41
-
19:33
-
19:16
-
19:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам