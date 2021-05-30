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«Челси» — короли Европы. Игрокам вручили кубок победителей Лиги чемпионов

«Челси» — короли Европы. Игрокам вручили кубок победителей Лиги чемпионов
Артур Иванов
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Игрокам лондонского «Челси» вручили кубок победителей Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. «Синие» во второй раз в истории стали победителями Лиги чемпионов.

Официальный твиттер-аккаунт Лиги чемпионов УЕФА опубликовал фотографию того, как капитан клуба Сесар Аспиликуэта поднимает европейский трофей над головой. Остальные игроки ликуют, обнимаясь и стоя рядом с лидером команды.

«Челси» — короли Европы», — подписана публикация.

Теперь клубу предстоит сыграть с обладателем Лиги Европы, испанским «Вильярреалом», в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча может пройти в Стамбуле 11 августа.

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