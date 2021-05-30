«Я ждал этого момента 15 лет». Хаверц прокомментировал победу «Челси» в финале ЛЧ

Нападающий «Челси» Кай Хаверц прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов.

«Я не знаю, что сказать. Правда, не знаю. Я ждал этого долго. Хочу поблагодарить свою семью, родителей, бабушку и девушку. Я не знаю, что сказать. Я ждал этого момента 15 лет, и вот это случилось», — цитирует Хаверца BBC со ссылкой на BT Sport.

В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0.



На 37-й минуте защитник «Челси» Тьяго Силва получил повреждение. Силва столкнулся с полузащитником «Сити» Филипом Фоденом. Защитник синих долго лежал на поле, но продолжил игру. Однако спустя пару минут Силву заменил защитник лондонской команды Андреас Кристенсен.



На 43-й минуте Хаверц открыл счёт в матче. Мэйсон Маунт сделал невероятный пас со своей половины поля на ход Хаверцу, который переиграл голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона и отправил мяч в пустые ворота. На 60-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне получил травму в столкновении с защитником «Челси» Антонио Рюдигером и был заменён. Бельгиец покинул поле в слезах.



«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.