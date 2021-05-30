Томас Тухель: мы сделали это. Вау

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился эмоциями после победы в матче финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0).
«Поделиться этой победой со всеми — невероятно. Мы сделали это. Вау. Я не знаю, что чувствовать. Я так благодарен, что во второй раз моя команда сыграла в финале. Сейчас я чувствовал себя по-другому.
Игроки были полны решимости выиграть матч. Мы хотели стать камушками в их ботинках. Мы призывали всех сделать шаг вперёд, быть более смелыми и выходить в опасные контратаки. Игра получилась тяжёлой. Приходилось помогать друг другу», — цитирует Тухеля BBC со ссылкой на BT Sport.
В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0.
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