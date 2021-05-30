«Спартак»: поздравляем болельщиков «Челси», но следующий сезон будет нашим

«Спартак» отреагировал на победу «Челси» в финале Лиги чемпионов.

«Поздравляем болельщиков «Челси», но не забывайте, что следующий сезон будет нашим», — говорится в сообщении в англоязычном «твиттере» «Спартака».

По итогам прошлого сезона чемпионата России «Спартак» занял второе место и в следующем сезоне выступит в квалификации Лиги чемпионов.

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/21. «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.

«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.