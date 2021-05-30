Тухель: поговорили с Абрамовичем. Для первой встречи не придумать момента лучше — или хуже

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о встрече с владельцем клуба Романом Абрамовичем после победы в финале Лиги чемпионов.

«Мы поговорили с владельцем на поле. Для первой встречи не придумать момента лучше. Или хуже — потому что лучше уже не будет! Мы еще побеседуем, и я заверю его, что жажда побед не ушла. Я голоден, я работаю в амбициозном клубе, меня окружает сильный коллектив, который полностью поддерживает мою футбольную философию», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0.

«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Впервые лондонцы выиграли Лигу чемпионов в 2012 году. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.