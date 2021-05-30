«Манчестер Сити» нанёс один удар в створ в финале Лиги чемпионов

В первом тайме финального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» нанёс один удар по воротам соперника, во втором тайме подопечные Хосепа Гвардиолы ни разу не пробили в створ. Всего «Сити» нанёс семь ударов.

У «Челси», в свою очередь, восемь ударов по воротам, из которых два пришлись в створ.

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.

«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Впервые лондонцы выиграли Лигу чемпионов в 2012 году. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира. Лучшим игроком матча был признан полузащитник «Челси» Н'Голо Канте.