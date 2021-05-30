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Жорди Альба может перейти в «Атлетико»

Жорди Альба может перейти в «Атлетико»
Кирилл Горбачинский
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Защитник Жорди Альба может покинуть «Барселону». У 32-летнего испанца есть предложение от мадридского «Атлетико». Об этом сообщает AS.

По информации источника, мадридская команда ищет левого защитника и считает Альбу хорошим вариантом.
Нынешний контракт игрока рассчитан до 2024 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании он провёл 35 матчей и забил три мяча

Альба выступает за «Барсу» с 2012 года. Вместе с командой он по пять раз выигрывал чемпионат и Кубок Испании, становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Ранее Альба выступал за испанские «Валенсию» и «Химнастик». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

В завершившемся сезоне Ла лиги «Атлетико» с 86 очками занял первое место и завоевал чемпионство. «Барселона» с 79 очками оказалась на третеьм месте, пропустив вперёд мадридский «Реал».

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