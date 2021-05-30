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Источник: переговоры «Лацио» и Боатенга находятся на продвинутой стадии

Источник: переговоры «Лацио» и Боатенга находятся на продвинутой стадии
Кирилл Горбачинский
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«Лацио» интересуется немецким защитником Жеромом Боатенгом. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, римский клуб ведёт переговоры с 32-летним игроком, который покидает «Баварию» на правах свободного агента. Сообщается, что переговоры находятся на продвинутой стадии, при этом шансы клуба на подписание контракта с игроком оцениваются как высокие.

В сезоне-2020/21 Боатенг провёл 39 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Футболист выступал за «Баварию» с лета 2011 года. С 2009 по 2019 год Боатенг вызывался в сборную Германии, в составе которой стал чемпионом мира в 2014 году.

Ранее сообщалось, что в услугах 32-летнего защитника заинтересован новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью.

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