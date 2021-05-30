Виллаш-Боаш может стать главным тренером «Лацио»
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Андре Виллаш-Боаш может продолжить тренерскую карьеру в итальянской серии А. Об этом сообщает Il Tempo.
По информации источника, 30 мая португальский специалист отправится в Рим, где у него запланирована встреча с президентом «Лацио» Клаудио Лотито.
«Лацио» остался без тренера после того, как Симоне Индзаги передумал продлевать контракт. Лотито говорил, что уже договорился с Индзаги, но в последний момент тренер изменил решение и перешёл на работу в «Интер».
Экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш находится без работы с февраля. Тогда он со скандалом покинул французский «Марсель» из-за трансфера, который клуб совершил без согласования с тренером. Позднее бывший президент «Марселя» Жак-Анри Эйро рассказал, что сам уволил тренера с поста.
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