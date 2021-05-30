«Челси» победил «Сити» в финале ЛЧ, Россия обыграла Швейцарию на ЧМ. Главное к утру

«Челси» победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов, а сборная России обыграла Швейцарию в пятом матче на чемпионате мира по хоккею – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и стал победителем Лиги чемпионов сезона-2020/2021.
2. Россия обыграла Швейцарию в пятом матче на чемпионате мира.
3. «Зенит» попал в третью корзину при жеребьёвке Лиги чемпионов из-за победы «Челси».
4. Ткачёв подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз».
5. Умер легендарный 224-сантиметровый игрок НБА.
6. России осталось набрать очко до плей-офф, у Канады всё плохо. Главные новости ЧМ-2021.
7. «Милуоки» всухую выиграл серию против «Майами» и первым вышел во второй раунд плей-офф НБА.
8. Макрогузова и Холомина завоевали бронзу этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Сочи.
9. «Зенит» сделал Мхитаряну предложение, но оно не убедило игрока «Ромы».
10. «Манчестер Юнайтед» выделит € 170 млн на летние трансферы. Кейн и Варан в списке желаний.
- 30 мая 2021
-
10:24
-
10:11
-
10:11
-
09:59
-
09:55
-
09:41
-
09:40
-
09:32
-
09:30
-
09:23
-
09:23
-
08:50
-
08:29
-
08:05
-
07:26
-
06:43
-
06:00
-
05:22
-
04:58
-
04:26
-
03:57
-
03:41
-
03:19
-
03:02
-
02:35
-
02:12
-
01:39
-
01:19
-
01:00
-
00:52
-
00:46
-
00:30
-
00:29
-
00:23
-
00:20