«Челси» победил «Сити» в финале ЛЧ, Россия обыграла Швейцарию на ЧМ. Главное к утру

«Челси» победил «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов, а сборная России обыграла Швейцарию в пятом матче на чемпионате мира по хоккею – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Челси» обыграл «Манчестер Сити» и стал победителем Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

2. Россия обыграла Швейцарию в пятом матче на чемпионате мира.

3. «Зенит» попал в третью корзину при жеребьёвке Лиги чемпионов из-за победы «Челси».

4. Ткачёв подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз».

5. Умер легендарный 224-сантиметровый игрок НБА.

6. России осталось набрать очко до плей-офф, у Канады всё плохо. Главные новости ЧМ-2021.

7. «Милуоки» всухую выиграл серию против «Майами» и первым вышел во второй раунд плей-офф НБА.

8. Макрогузова и Холомина завоевали бронзу этапа Мирового тура по пляжному волейболу в Сочи.

9. «Зенит» сделал Мхитаряну предложение, но оно не убедило игрока «Ромы».

10. «Манчестер Юнайтед» выделит € 170 млн на летние трансферы. Кейн и Варан в списке желаний.