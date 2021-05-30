Маунт: прямо сейчас «Челси» — лучшая команда мира

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт прокомментировал победу в финальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0).
«Не могу выразить свои чувства словами. Это невозможно. До этого я участвовал в двух финалах турниров в составе «Челси», и мы проиграли оба. Это было ужасно больно. Я мечтал лишь об одном — завоевать трофей с «Челси». Пройти весь путь в Лиге чемпионов. Мы играли с серьёзными соперниками, смогли выйти в финал и выиграть. Это нечто особенное.
Прямо сейчас мы лучшая команда мира. Вы не можете отнять это у нас! «Манчестер Сити» — прекрасная команда. Все видели, что они сделали в АПЛ. Мы провели крайне тяжёлый матч, забили гол, а затем защищались всё время. Мы поставили на кон всё и выиграли. Это незабываемо. Я увидел отца на трибунах и расплакался. Благодарен своей семье за всё», — приводит слова Маунта BT Sport.
- 30 мая 2021
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