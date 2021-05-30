«Ростов» планирует выкупить контракт Данилы Прохина у «Зенита»

«Ростов» намерен выкупить контракт защитника Данилы Прохина у «Зенита». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
«Ростовский клуб хочет усилить защиту и намерен выкупить Прохина. Клубы уже ведут переговоры. Единственно, ещё не решено, когда произойдёт переход: сейчас или по окончании сезона. Дело в том, что Прохин принадлежит «Сочи» и по контракту должен отыграть следующий сезон за них на правах аренды», — сказал источник «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что «Зенит» со своей стороны планирует сделать трансфер Прохина частью сделки по переходу защитника Дмитрия Чистякова.
Прохин стал игроком «Зенита» в 2019 году. В феврале текущего года защитник перешёл в «Сочи» на правах аренды. В сезоне-2020/2021 Прохин принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги и забил один гол.
- 30 мая 2021
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