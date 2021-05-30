Впервые в истории внук победителя Кубка европейских чемпионов выиграл Лигу чемпионов

Защитник «Челси» Маркос Алонсо стал автором уникального исторического достижения, сообщает твиттер-аккаунт OptaJose.



В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. «Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Испанский защитник лондонского клуба впервые в карьере стал обладателем главного европейского трофея.



Дедушка защитника, Маркитос Алонсо, который также выступал на позиции защитника, становился обладателем Кубка европейских чемпионов пять раз подряд в составе мадридского «Реала» – с 1956 по 1960 год. В 2012 году Алонсо-старший умер в возрасте 78 лет, поэтому не смог застать успех родственника.