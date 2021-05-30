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Тьяго Силва: Тухель героически возглавил и изменил «Челси»

Тьяго Силва: Тухель героически возглавил и изменил «Челси»
Диана Валавичюте
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Защитник «Челси» Тьяго Силва прокомментировал победу в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0).

«Я счастлив. Иногда нам не дано понять планов Бога. В нынешнем сезоне Тухель героически возглавил эту команду в середине сезона и изменил её. Многие не считали нас фаворитами, но мы были одной из двух команд, пробившихся в финал. Кому-то нравится наш стиль игры, кому-то — нет. Но в финале все равны.

Что касается дальнейших планов, я счастлив в „Челси“. Даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что меня ждёт в первом сезоне за „Челси“. Мы провели отличный сезон. Мне не нравится говорить о себе, но я горжусь своей работой», — приводит слова Силвы UOL со ссылкой на TNT Sports.

«Манчестер Сити» вышел в финал, обыграв в двух матчах «Пари Сан-Жермен» (2:1, 2:0). «Челси» в полуфинале прошёл мадридский «Реал» (1:1, 2:0).

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