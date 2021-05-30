Александр Головин рассказал, за счёт чего сборная России может достичь успеха на Евро-2020

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о целях национальной команды на Евро-2020.



«Успеха сборная может достичь за счёт командной игры. За счёт подготовки, которую мы сейчас закладываем. Важно быть готовыми больше, чем на 100 процентов, чтобы обыграть такую команду, как Бельгия. Очевидно, что на классе их не победишь. Автобус не нужен, нужен хороший прессинг. «Автобус» — это просто встать и ждать 0:0. Так никто не будет играть. Мы хотим доставить им проблемы. Мы должны быть физически сильнее, чем другие. Будет тяжело. Это касается и Дании, и Финляндии.



Выход из группы будет первым шагом. Сложно сейчас взять и сказать: «Хочу в финал». Надо идти шаг за шагом. Мы точно должны выйти из группы. Успех на чемпионате мира даёт уверенности. Понимаем, что можем обыгрывать сильные команды, и все в это верят», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.