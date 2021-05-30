Головин: мне легко взаимодействовать с Миранчуком
Поделиться
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о взаимодействии с хавбеком «Аталанты» Алексеем Миранчуком в национальной команде.
«Нам вообще не сложно взаимодействовать. Мне с ним легко. Не совмещать нас на поле — это решение тренера. В Словакии провели второй тайм вместе и несколько моментов создали. Должны были больше, конечно.
Лёха больше привязан к атаке — либо справа, но без жёсткой привязки к бровке, либо десятку. В этом случае могу сыграть опорника: мне удобно Лёхе отдавать, он всегда хорошо разворачивает. Миранчук стал сильнее физически и в отборе. Это сразу видно на тренировках. Стал мощнее, быстрее бежать», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 30 мая 2021
-
11:58
-
11:42
-
11:38
-
11:32
-
11:26
-
11:24
-
11:20
-
11:13
-
11:07
-
11:00
-
10:46
-
10:37
-
10:24
-
10:11
-
10:11
-
09:59
-
09:55
-
09:41
-
09:40
-
09:32
-
09:30
-
09:23
-
09:23
-
08:50
-
08:29
-
08:05
-
07:26
-
06:43
-
06:00
-
05:22
-
04:58
-
04:26
-
03:57
-
03:41
-
03:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам