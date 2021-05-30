Головин: мне легко взаимодействовать с Миранчуком

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о взаимодействии с хавбеком «Аталанты» Алексеем Миранчуком в национальной команде.

«Нам вообще не сложно взаимодействовать. Мне с ним легко. Не совмещать нас на поле — это решение тренера. В Словакии провели второй тайм вместе и несколько моментов создали. Должны были больше, конечно.



Лёха больше привязан к атаке — либо справа, но без жёсткой привязки к бровке, либо десятку. В этом случае могу сыграть опорника: мне удобно Лёхе отдавать, он всегда хорошо разворачивает. Миранчук стал сильнее физически и в отборе. Это сразу видно на тренировках. Стал мощнее, быстрее бежать», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.