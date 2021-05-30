Головин: после финала Кубка Франции Мбаппе сказал: «Я никогда не видел «Монако» сильнее»
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал о разговоре с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе после финального матча Кубка Франции. Напомним, встреча завершилась победой парижан со счётом 2:0, а Мбаппе стал автором второго гола.
«Мы с Миранчуком Кубки свои проиграли в один день. У нас всё родилось из-за одной ошибки, которая вылилась в гол Икарди. Если не брать его, то до 81-й мы играли вообще без моментов. А там — что было делать, побежали все вперёд сравнивать, и Мбаппе забил нам на контратаке. После матча Килиан подошёл к нам, попросил, чтобы все собрались. И признался: «Я никогда не видел «Монако» сильнее. У вас большое будущее», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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