Головин: было бы здорово сыграть со «Спартаком» в квалификации Лиги чемпионов

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин признался, что хотел бы встретиться со «Спартаком» в квалификации Лиги чемпионов.
«Ещё не точно, но можем сыграть со «Спартаком» в квалификации Лиги чемпионов. Естественно, хочется этого. Было бы здорово. Лишний раз съездить в Россию опять же. Я смотрел «Спартак» в этом сезоне — моментами неплохо играли, а не с самыми сильными командами, бывало, проваливались», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, соперником «Спартака» по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов может стать одна из следующих команд: «Монако», «Бенфика», «Селтик», «Рапид», «Галатасарай» или «Мидтьюлланн». Первая встреча команд пройдёт 3 или 4 августа, ответный матч — 10 августа.
- 30 мая 2021
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