Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Челси» отпраздновали победу в ЛЧ, собравшись у стадиона клуба

Фанаты «Челси» отпраздновали победу в ЛЧ, собравшись у стадиона клуба
Артур Иванов
Комментарии

Фанаты «Челси» грандиозно отметили победу команды в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Сразу после финального свистка болельщики начали собираться у стадиона клуба «Стэмфорд Бридж». Люди обливали друг друга шампанским, жгли дымовые факелы синего цвета, а также исполняли различные «кричалки».

В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0.

На 43-й минуте полузащитник «Челси» Кай Хаверц открыл счёт в матче. Мэйсон Маунт сделал невероятный пас со своей половины поля на ход Хаверцу, который переиграл голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона и отправил мяч в пустые ворота. «Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов.

Новость по теме
Безумные эмоции Тухеля и футболистов «Челси» в чемпионской раздевалке. Видео
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021