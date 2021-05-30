Фанаты «Челси» отпраздновали победу в ЛЧ, собравшись у стадиона клуба

Фанаты «Челси» грандиозно отметили победу команды в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».



Сразу после финального свистка болельщики начали собираться у стадиона клуба «Стэмфорд Бридж». Люди обливали друг друга шампанским, жгли дымовые факелы синего цвета, а также исполняли различные «кричалки».

В финальном матче Лиги чемпионов «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0.



На 43-й минуте полузащитник «Челси» Кай Хаверц открыл счёт в матче. Мэйсон Маунт сделал невероятный пас со своей половины поля на ход Хаверцу, который переиграл голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона и отправил мяч в пустые ворота. «Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов.