Девушка Роналду сообщила, что форвард останется в «Ювентусе»

Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщился, что португалец останется в туринском клубе.



«Криштиану остаётся в „Ювентусе“, — приводит слова Родригес ESPN.

Ранее сообщалось, что в услугах Роналду заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Спортинг» и «Рома», а сам форвард хотел бы вернуться в стан манкуниканцев.

Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Напомним, 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». Роналду выступает в составе туринского «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн. Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.