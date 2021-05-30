Девушка Роналду сообщила, что форвард останется в «Ювентусе»
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Джорджина Родригес, девушка нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщился, что португалец останется в туринском клубе.
«Криштиану остаётся в „Ювентусе“, — приводит слова Родригес ESPN.
Ранее сообщалось, что в услугах Роналду заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Спортинг» и «Рома», а сам форвард хотел бы вернуться в стан манкуниканцев.
Контракт Роналду с «Ювентусом» действует до лета 2022 года. Напомним, 36-летний португальский нападающий является воспитанником «Спортинга». Роналду выступает в составе туринского «Ювентуса» с 2018 года, перейдя в итальянский клуб из мадридского «Реала» за € 117 млн. Он стал лучшим бомбардиром Серии А в сезоне-2020/2021, забив 29 голов.
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