Н'Голо Канте: не думаю о «Золотом мяче». Пока мы наслаждаемся победой в Лиге чемпионов
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте прокомментировал победу в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (1:0).
«Это невероятно. Много усилий было приложено в этом сезоне для достижения этого результата. Это гордость и радость. Мы получили свою награду. Это результат тяжёлой работы всей команды.
«Золотой мяч»? Нет, я не думаю о нём. Пока мы наслаждаемся победой в Лиге чемпионов, а потом будет ещё чемпионат Европы», — приводит слова Канте RMC Sport.
В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.
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