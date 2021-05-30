Стерлинг и Уолкер подверглись расизму после поражения в финале Лиги чемпионов

Футболисты «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг и Кайл Уолкер подверглись расистским оскорблениям в социальных сетях после поражения в матче с «Челси» в финале Лиги чемпионов.
Обоим игрокам в «Инстаграме» отправили «эмодзи» с изображением обезьян. Стерлинг уже не в первый раз подвергается расизму в социальных сетях. В начале мая после победы в полуфинальной игре Лиги чемпионов с «ПСЖ», английский игрок также пожаловался на оскорбляющие сообщения.
Инцидент произошел всего через два дня после того, как спортивное сообщество завершило недельный бойкот. Телевещатели, клубы и игроки не вели интернет-страницы в знак протеста против растущего уровня дискриминации. Участники протеста намеревались добиться, чтобы правительство поняло значение этих коллективных действий и обеспечило, чтобы законопроект о безопасности в Интернете имел весомую законодательную базу.
- 30 мая 2021
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