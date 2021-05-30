Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черышев и Фернандес тренируются по индивидуальной программе. Остальные — в общей группе

Черышев и Фернандес тренируются по индивидуальной программе. Остальные — в общей группе
Андрей Панков
Комментарии

Сборная России продолжает готовиться к предстоящему чемпионату Европы. Сегодня, 30 мая, подопечные Станислава Черчесова проводят очередную тренировку на сборе в Австрии.

Все игроки, за исключением двух, тренируются в общей группе. Защитник ЦСКА Марио Фернандес и полузащитник «Валенсии» Денис Черышев продолжают заниматься по индивидуальной программе согласно результатам медицинского мониторинга, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

Новость по теме
Черышев: перед чемпионатом мира было много негатива, а потом нас все резко полюбили
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021