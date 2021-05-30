Президент «Ингульца»: никогда не крал у людей, крал у государства

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, как заработал свой капитал.
«Я сделаю всё для того, чтобы научить моих детей зарабатывать деньги руками и мозгами. Свой капитал я сколотил сам, сам заработал эти деньги. Я их не украл, а просто зарабатывал. Хотя, скажу честно, мои руки очень много крали. Я говорю откровенно. Но я никогда не крал у людей, я крал у государства. Проносило, проходило, но я за это и судимость заработал. Когда-то и авторитет на этом потерял, потому что был судимый. В армии тоже судимый: в бушлате было холодно – я дублёнок наворовал. Ещё и домой прислал.
Я считаю, что научу своих детей зарабатывать деньги своими мозгами. Им не будет стыдно. Даже если меня не будет, они продолжат все мои идеи и планы. «Ингулец» вечно будет играть в футбол, я всё сделал для этого», — сказал Поворознюк в интервью на YouTube-канале Petrove TV.
- 30 мая 2021
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