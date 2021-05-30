Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба, Караваев и Кузяев досрочно завершили тренировку сборной России

Дзюба, Караваев и Кузяев досрочно завершили тренировку сборной России
Андрей Панков
Комментарии

Сборная России продолжает готовиться к предстоящему чемпионату Европы. Сегодня, 30 мая, подопечные Станислава Черчесова проводят очередную тренировку на сборе в Австрии.

Футболисты «Зенита» Артём Дзюба, Вячеслав Караваев и Далер Кузяев досрочно завершили тренировку сборной России, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков. Игроки покинули командное занятие и отправились в отель после слов главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, который сообщил, что для них тренировка завершена.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу
Новость по теме
Черышев и Фернандес тренируются по индивидуальной программе. Остальные — в общей группе
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021