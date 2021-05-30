У Кевина Де Брёйне диагностирован перелом костей носа и глазницы

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Белигии Кевин Де Брёйне рассказал о травме, которую получил во время финального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:1).



«Привет, ребята. Только что вернулся из больницы. У меня диагностирован перелом костей носа и перелом левой глазницы. Сейчас я чувствую себя хорошо. Всё ещё разочарован вчерашним результатом, но мы вернёмся», — написал Де Брёйне на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Кевина Де Брёйне

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.

Напомним, сборная России сыграет с Бельгией в первом туре группового этапа Евро-2020. Встреча состоится 12 июня.