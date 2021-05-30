«Шахтёр» считает, что стоимость Бога должна быть меньше

Донецкий «Шахтёр» считает, что стоимость полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога неоправданно высокая, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Новоиспечённый наставник донецкого «Шахтёр» Роберто Де Дзерби хотел бы видеть футболиста, с которым работал в Италии, в украинском клубе. Но руководство считает, что ценник на игроке завышен в данный момент. Что делает вероятность перехода крайне маловероятной. Даже несмотря на то что ранее игрок объявлял, что покинет «Сассуоло» летом и хочет отправиться вслед за бывшим главным тренером.
Директор «Сассуоло» Джованни Карневали не намерен отпускать футболиста меньше чем за € 40 млн.
Помимо «Шахтёра» в подписании игрока заинтересована «Аталанта». В Бога они видят замену Йосипу Иличичу, который может перейти в «Милан». Оба клуба считают, что стоимость футболиста «Сассуоло» будет снижаться день изо дня. Поэтому ждут удачного времени, чтобы сделать предложение.
- 30 мая 2021
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