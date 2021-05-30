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«Шахтёр» считает, что стоимость Бога должна быть меньше

«Шахтёр» считает, что стоимость Бога должна быть меньше
Артур Иванов
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Донецкий «Шахтёр» считает, что стоимость полузащитника «Сассуоло» Жереми Бога неоправданно высокая, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Новоиспечённый наставник донецкого «Шахтёр» Роберто Де Дзерби хотел бы видеть футболиста, с которым работал в Италии, в украинском клубе. Но руководство считает, что ценник на игроке завышен в данный момент. Что делает вероятность перехода крайне маловероятной. Даже несмотря на то что ранее игрок объявлял, что покинет «Сассуоло» летом и хочет отправиться вслед за бывшим главным тренером.

Директор «Сассуоло» Джованни Карневали не намерен отпускать футболиста меньше чем за € 40 млн.

Помимо «Шахтёра» в подписании игрока заинтересована «Аталанта». В Бога они видят замену Йосипу Иличичу, который может перейти в «Милан». Оба клуба считают, что стоимость футболиста «Сассуоло» будет снижаться день изо дня. Поэтому ждут удачного времени, чтобы сделать предложение.

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