Головин: первым шагом для сборной на Евро станет выход из группы

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин, который празднует сегодня день рождения, рассказал о ходе тренировочного процесса, а также поделился целями на Евро-2020.



«Подарок пока никто не дарил, вечером будет торт. Не больше. Готовимся. В командной группе «Монако» тоже все поздравили. Никаких послаблений сегодня не ждал, да и не хочется.



Втянулись в работу, нормально себя чувствуем. Было тяжеловато, так как было два выходных после последней игры сезона, но сейчас уже нормально. Задачи на турнир тренерский штаб пока не обозначал. Все прекрасно понимают, что первый шаг — это выход из группы. Мы готовимся к этому, прекрасно осознаём, что мы должны это сделать. Хотим зайти как можно дальше. Хочется выиграть, надо всегда брать максимум. Но первый шаг — выйти из группы», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Расписание матчей сборной России на чемпионате Европы — 2020.