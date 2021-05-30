«Идёт самая тяжёлая работа». Макаров рассказал о подготовке сборной России к Евро-2020

Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал об адаптации и тренировках в сборной России.

«Отлично освоился в сборной, прошло уже около 10 дней, ребята приняли хорошо. За счёт тренировок я влился в коллектив. Никто не прикалывался по поводу того, что мой гол признали самым красивым в чемпионате. Просто поздравили, спасибо болельщикам, экспертам.



Наверное, здесь идёт самая тяжёлая работа. Больше времени подготовиться к чемпионату Европы, чем к молодёжному Евро. Там мы собрались за пять-шесть дней, даже смысла не было нагружаться. А здесь есть почти три-четыре недели, чтобы подготовиться. Конечно, в клубе есть подобная работа. И в клубе, и в сборной силовая нагрузка.



Баринов сказал, что будет в заявке на Евро на 100 процентов? Могу пожелать удачи. Что касается меня, то это решит тренерский штаб. Пока я не знаю. Я не думаю, возьмут меня или нет, просто работаю. Всё зависит от тренера», — передаёт слова Макарова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.