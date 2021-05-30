Головин: нет ощущения, что Мбаппе — недосягаемый космос. Но сейчас это лучший игрок в мире

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от игры форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, а также поделился мнением о травме полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.
«От Мбаппе нет ощущения, что это недосягаемый космос, но прямо сейчас — это лучший игрок мира. 100%. Его выделяет подготовка, скорость, скорость принятия решений. Во всём этом он сильнее всех сейчас в мире.
Де Брёйне желаю здоровья. Никто не думает, что лишь бы он с нами не сыграл. Сегодня будем разбирать Польшу, но понятно, что в большинстве своём готовимся к Бельгии. Фаворит Евро — Франция. У них самый сильный состав. Против Бельгии нам надо прибавить во всём: в обороне, в атаке, в прессинге. Чтобы их обыграть, надо действовать лучше во всех аспектах», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне получил травму во время финального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:1).
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