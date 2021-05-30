Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Головин: нет ощущения, что Мбаппе — недосягаемый космос. Но сейчас это лучший игрок в мире

Головин: нет ощущения, что Мбаппе — недосягаемый космос. Но сейчас это лучший игрок в мире
Андрей Панков
Комментарии

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от игры форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, а также поделился мнением о травме полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне.

«От Мбаппе нет ощущения, что это недосягаемый космос, но прямо сейчас — это лучший игрок мира. 100%. Его выделяет подготовка, скорость, скорость принятия решений. Во всём этом он сильнее всех сейчас в мире.

Де Брёйне желаю здоровья. Никто не думает, что лишь бы он с нами не сыграл. Сегодня будем разбирать Польшу, но понятно, что в большинстве своём готовимся к Бельгии. Фаворит Евро — Франция. У них самый сильный состав. Против Бельгии нам надо прибавить во всём: в обороне, в атаке, в прессинге. Чтобы их обыграть, надо действовать лучше во всех аспектах», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне получил травму во время финального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:1).

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021