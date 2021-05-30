Головин: разговоры о переходе в «Челси» есть, но предложений нет

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин рассказал об изменениях в игре французской команды с приходом Нико Ковача, а также поделился мнением об игре «Челси» и слухах о переходе в этот клуб.



«С приходом Ковача мы все стали играть лучше, выбрали другую схему, набрали других игроков. Всё пошло. Нет мыслей о следующем шаге. Разговоры есть, но конкретных предложений нет. Хотел бы перейти в «Челси»? Это одна из самых лучших команд в мире, все видели финал. Так что — да, это супертоп.



Финал вчера понравился. Классный матч. Первые 5-10 минут были тяжёлые, потом команды открылись, были контратаки. «Челси» заслужил победу, создали больше моментов, забили, а потом играли от результата», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.