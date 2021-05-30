Кайл Уолкер: игроки «Манчестер Сити» сделали всё, чтобы болельщики нами гордились

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер прокомментировал результат финального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:1).



«Вчера мы сделали всё, чтобы наши болельщики гордились нами, и мне очень жаль, что этого было недостаточно, чтобы привезти трофей домой. Мы вернёмся сильнее. Спасибо за вашу поддержку», — написал Уолкер на своей странице в «Твиттере».

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.

«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.