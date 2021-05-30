Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» c юмором отреагировал на попадание в третью корзину ЛЧ из-за победы «Челси»

«Зенит» c юмором отреагировал на попадание в третью корзину ЛЧ из-за победы «Челси»
Артур Иванов
Комментарии

«Зенит» отреагировал в своём англоязычном «Твиттере» на то, что клуб попал в число команд в третьей корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 из-за победы «Челси» в Лиги чемпионов.

«Мы будем в третьей корзине в жеребьевке следующей ЛЧ. Спасибо «Челси» за это», – сказано в сообщении сине-бело-голубых.

Согласно регламенту, в первую корзину жеребьёвки в число сеяных команд попадают чемпионы шести первых национальных лиг в таблице коэффициентов УЕФА — Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия. В первую корзину также попадают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Так как в финале Лиги чемпионов этого сезона победил «Челси», место в первой корзине не освободилось, поэтому петербургская команда оказалась в третьей корзине.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021