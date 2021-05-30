«Зенит» c юмором отреагировал на попадание в третью корзину ЛЧ из-за победы «Челси»

«Зенит» отреагировал в своём англоязычном «Твиттере» на то, что клуб попал в число команд в третьей корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 из-за победы «Челси» в Лиги чемпионов.
«Мы будем в третьей корзине в жеребьевке следующей ЛЧ. Спасибо «Челси» за это», – сказано в сообщении сине-бело-голубых.
Согласно регламенту, в первую корзину жеребьёвки в число сеяных команд попадают чемпионы шести первых национальных лиг в таблице коэффициентов УЕФА — Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия. В первую корзину также попадают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Так как в финале Лиги чемпионов этого сезона победил «Челси», место в первой корзине не освободилось, поэтому петербургская команда оказалась в третьей корзине.
- 30 мая 2021
-
16:40
-
16:05
-
16:03
-
15:44
-
15:23
-
15:10
-
14:51
-
14:40
-
14:33
-
14:30
-
14:29
-
14:27
-
14:20
-
14:18
-
13:57
-
13:43
-
13:24
-
13:15
-
13:04
-
12:55
-
12:46
-
12:32
-
12:27
-
12:14
-
11:58
-
11:42
-
11:38
-
11:32
-
11:26
-
11:24
-
11:20
-
11:13
-
11:07
-
11:00
-
10:46