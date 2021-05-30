«Зенит» c юмором отреагировал на попадание в третью корзину ЛЧ из-за победы «Челси»

«Зенит» отреагировал в своём англоязычном «Твиттере» на то, что клуб попал в число команд в третьей корзине при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 из-за победы «Челси» в Лиги чемпионов.



«Мы будем в третьей корзине в жеребьевке следующей ЛЧ. Спасибо «Челси» за это», – сказано в сообщении сине-бело-голубых.

Согласно регламенту, в первую корзину жеребьёвки в число сеяных команд попадают чемпионы шести первых национальных лиг в таблице коэффициентов УЕФА — Англия, Испания, Италия, Германия, Франция и Португалия. В первую корзину также попадают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Так как в финале Лиги чемпионов этого сезона победил «Челси», место в первой корзине не освободилось, поэтому петербургская команда оказалась в третьей корзине.