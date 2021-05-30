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«Навсегда в моём сердце». Серхио Агуэро попрощался с «Манчестер Сити»

«Навсегда в моём сердце». Серхио Агуэро попрощался с «Манчестер Сити»
Диана Валавичюте
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попрощался с английским клубом.

«Горжусь своей командой и тем, что много лет защищал цвета этого клуба. «Манчестер Сити» навсегда в моём сердце», — написал Агуэро на своей странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Агуэро в ближайшее время пройдёт медицинское обследование, после чего будет подписан контракт с «Барселоной».

Напомним, контракт Серхио Агуэро с «Манчестер Сити» истекает летом. Английский клуб принял решение не продлевать соглашение с аргентинцем. 32-летний нападающий выступал в составе «горожан» с 2011 года. Агуэро выиграл вместе с «Манчестер Сити» пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка Англии, а также шесть Кубков английской лиги.

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