Вендел: адаптация в России прошла быстрее, чем ожидал

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал об адаптации в России, а также признался, что хотел бы выступить на Олимпиаде в составе бразильской сборной.
«Я получил мышечную травму в чемпионском матче и был расстроен. Но такие вещи происходят в карьере футболиста, теперь нужно завершить восстановление. Дай Бог, смогу выступить на Олимпиаде в Токио. Это мечта.
Признаюсь, адаптация в России прошла быстрее, чем я ожидал. Санкт-Петербург — гостеприимный город. Он чем-то похож на Рио-де-Жанейро и Лиссабон. Болельщики присутствуют на матчах и от всей души нас поддерживают», — приводит слова Вендела UOL.
Вендел получил повреждение на 12-й минуте матча с «Локомотивом». Он перепрыгивал через зажимавших его Дмитрия Баринова и Максима Мухина и неудачно приземлился на ногу, травмировав её. Вместо Вендела на поле вышел Себастьян Дриусси.
- 30 мая 2021
-
18:06
-
17:53
-
17:48
-
17:30
-
17:22
-
16:52
-
16:42
-
16:40
-
16:05
-
16:03
-
15:44
-
15:23
-
15:10
-
14:51
-
14:40
-
14:33
-
14:30
-
14:29
-
14:27
-
14:20
-
14:18
-
13:57
-
13:43
-
13:24
-
13:15
-
13:04
-
12:55
-
12:46
-
12:32
-
12:27
-
12:14
-
11:58
-
11:42
-
11:38
-
11:32