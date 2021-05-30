Вендел: адаптация в России прошла быстрее, чем ожидал

Полузащитник «Зенита» Вендел рассказал об адаптации в России, а также признался, что хотел бы выступить на Олимпиаде в составе бразильской сборной.

«Я получил мышечную травму в чемпионском матче и был расстроен. Но такие вещи происходят в карьере футболиста, теперь нужно завершить восстановление. Дай Бог, смогу выступить на Олимпиаде в Токио. Это мечта.



Признаюсь, адаптация в России прошла быстрее, чем я ожидал. Санкт-Петербург — гостеприимный город. Он чем-то похож на Рио-де-Жанейро и Лиссабон. Болельщики присутствуют на матчах и от всей души нас поддерживают», — приводит слова Вендела UOL.

Вендел получил повреждение на 12-й минуте матча с «Локомотивом». Он перепрыгивал через зажимавших его Дмитрия Баринова и Максима Мухина и неудачно приземлился на ногу, травмировав её. Вместо Вендела на поле вышел Себастьян Дриусси.