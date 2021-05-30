Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Вейналдум в ближайшие дни подпишет контракт с «Барселоной»

Источник: Вейналдум в ближайшие дни подпишет контракт с «Барселоной»
Артур Иванов
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум в ближайшие дни подпишет контракт до 2024 года с «Барселоной», сообщает в "Твиттере" журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонский клуб отправит свой медицинский штаб в сборную Нидерландов для проведения медицинского обследования игрока. В случае успешного прохождения процедур, футболист подпишет контракт на три года.

Ранее сообщалось, что сделку одобрили главный тренер «Барселоны» Рональд Куман и капитан команды Лионель Месси.

Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В завершившемся сезоне хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021