Источник: Вейналдум в ближайшие дни подпишет контракт с «Барселоной»
Поделиться
Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум в ближайшие дни подпишет контракт до 2024 года с «Барселоной», сообщает в "Твиттере" журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, каталонский клуб отправит свой медицинский штаб в сборную Нидерландов для проведения медицинского обследования игрока. В случае успешного прохождения процедур, футболист подпишет контракт на три года.
Ранее сообщалось, что сделку одобрили главный тренер «Барселоны» Рональд Куман и капитан команды Лионель Месси.
Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В завершившемся сезоне хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 30 мая 2021
-
18:06
-
17:53
-
17:48
-
17:30
-
17:22
-
16:52
-
16:42
-
16:40
-
16:05
-
16:03
-
15:44
-
15:23
-
15:10
-
14:51
-
14:40
-
14:33
-
14:30
-
14:29
-
14:27
-
14:20
-
14:18
-
13:57
-
13:43
-
13:24
-
13:15
-
13:04
-
12:55
-
12:46
-
12:32
-
12:27
-
12:14
-
11:58
-
11:42
-
11:38
-
11:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам