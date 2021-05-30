«С добрым утром». Аспиликуэта выпил кофе в компании кубка Лиги чемпионов
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Защитник и капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта опубликовал в своём «твиттере» фотографию с кубком Лиги чемпионов.
На снимке испанский футболист сидит за столом, пьёт кофе и задумчиво смотрит вдаль. Компанию Аспиликуэте на импровизированном застолье составил главный клубный евротрофей. Сесар написал в публикации: «С добрым утром».
В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.
«Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» впервые играл в финале турнира.
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