«Манчестер Сити» может обменять Жезуса на Кейна с доплатой в £ 70 млн

«Тоттенхэм Хотспур» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Сити» Габриэлю Жезусу, сообщает Daily Star.

Это создает возможность для обмена бразильца на форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Лондонцы могут согласиться на обмен футболистами с доплатой в размере £ 70 млн (€ 81,5 млн).

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не хотел бы терять бразильца, но участие его в сделке могло бы помочь приобрести 28-летнего Кейна. Горожане» также могут предложить «Тоттенхэму» 26-летнего голландского защитника Натана Аке, но Жезус будет нужнее «шпорам» после ухода Кейна.

Сообщалось, что переход Гарри Кейна может обойтись «Манчестер Сити» более чем в € 116 млн. Гарри хотел бы поработать с Гвардиолой и манкунианцы заинтересованы в его услугах. Игрок рассчитывает, что клуб сделает предложение, которое устроит президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви.